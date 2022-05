RASSEMBLEMENT VOITURES ANCIENNES

Dimanche 5 juin / 9h00 -13h00 Rassemblement de voitures anciennes Place Dinan de voitures datant d’avant 1980. Renseignements à l’Office de Tourisme du Croisic 02 40 23 00 70 Rassemblement Voitures Anciennes

Dimanche 5 juin / 9h00 -13h00 Rassemblement de voitures anciennes Place Dinan de voitures datant d'avant 1980. Renseignements à l'Office de Tourisme du Croisic 02 40 23 00 70

