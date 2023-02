RASSEMBLEMENT VÉHICULES ANCIENS Lunéville Catégories d’Évènement: Lunéville

RASSEMBLEMENT VÉHICULES ANCIENS, 30 avril 2023, Lunéville . RASSEMBLEMENT VÉHICULES ANCIENS Champ de Mars Lunéville Meurthe-et-Moselle

2023-04-30 08:00:00 – 2023-04-30 13:00:00 Lunéville

Meurthe-et-Moselle Rassemblement véhicules anciens par l’association Ecurie STANISLAS : Les derniers dimanches de chaque mois, entre 8h et 13h.

– 30 avril

– 28 mai

– 25 juin

– 30 juillet

– 7 août

– 24 septembre

– 29 octobre

– 26 novembre ecuriestanislas@gmail.com http://www.ecuriestanislas.fr/ l’association Ecurie STANISLAS

