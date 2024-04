Rassemblement véhicules anciens et Young timers Hasparren, dimanche 14 avril 2024.

Rassemblement véhicules anciens et Young timers Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Chaque deuxième dimanche du mois.

Les amateurs de véhicules anciens et young timers se retrouvent au multi-frontons près de arènes.

Vous y retrouverez des véhicules de votre enfance en parfait état de fonctionnement pour une exposition entre amis.

L’association Soupapes et pistons , club de passionnés, met en place des rassemblements, des balades découverte du pays Basque parmi les petites routes sans ligne blanche, ainsi que la promotion de la culture des véhicules anciens.

Animations et jeux. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 09:30:00

fin : 2024-04-14 12:00:00

Avenue Charles de Gaulle

Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

L’événement Rassemblement véhicules anciens et Young timers Hasparren a été mis à jour le 2024-04-06 par Office de Tourisme Pays Basque