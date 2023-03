Rassemblement véhicules anciens et d’exception Blaisy-Bas Blaisy-Bas Catégories d’Évènement: Blaisy-Bas

Côte-dOr Blaisy-Bas EUR 0 0 MECA PASSION 21 organise un rassemblement de véhicules anciens chaque 3 ème samedi du mois de mars à octobre (SAUF AOUT) sur le terrain communal de BLAISY-BAS-BAS.

Ce rendez-vous mensuel a lieu de 9 h à 16 h.

Sur place vous trouverez une buvette avec restauration dans un espace couvert.

Entrée Libre. mecapassion21.contact@gmail.com Blaisy-Bas

