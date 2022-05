Rassemblement régional des jeunes sapeurs-pompiers La Clayette La Clayette Catégories d’évènement: La Clayette

Saône-et-Loire

Rassemblement régional des jeunes sapeurs-pompiers La Clayette, 7 mai 2022, La Clayette. Rassemblement régional des jeunes sapeurs-pompiers Stade municipal Rue de la Planchette La Clayette

2022-05-07 13:30:00 – 2022-05-07 18:30:00 Stade municipal Rue de la Planchette

La Clayette Saône-et-Loire La Clayette EUR Rassemblement technique régional des jeunes sapeurs pompiers de Bourgogne Franche-Comté Concours de manœuvres incendie et secourisme rassemblant les jeunes sapeurs-pompiers (JSP) de toute la région Bourgogne Franche-Comté. Déroulement :

13h30 : cérémonie d’ouverture du RTR 2022

14h15 : début des épreuves

17h45 : cérémonie de clôture et remise de récompenses Ouvert au public, entrée gratuite, buvette. rtrbfc.laclayette2022@gmail.com Rassemblement technique régional des jeunes sapeurs pompiers de Bourgogne Franche-Comté Concours de manœuvres incendie et secourisme rassemblant les jeunes sapeurs-pompiers (JSP) de toute la région Bourgogne Franche-Comté. Déroulement :

13h30 : cérémonie d’ouverture du RTR 2022

14h15 : début des épreuves

17h45 : cérémonie de clôture et remise de récompenses Ouvert au public, entrée gratuite, buvette. Stade municipal Rue de la Planchette La Clayette

dernière mise à jour : 2022-04-29 par

Détails Catégories d’évènement: La Clayette, Saône-et-Loire Autres Lieu La Clayette Adresse Stade municipal Rue de la Planchette Ville La Clayette lieuville Stade municipal Rue de la Planchette La Clayette Departement Saône-et-Loire

La Clayette La Clayette Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-clayette/

Rassemblement régional des jeunes sapeurs-pompiers La Clayette 2022-05-07 was last modified: by Rassemblement régional des jeunes sapeurs-pompiers La Clayette La Clayette 7 mai 2022 La Clayette Saône-et-Loire

La Clayette Saône-et-Loire