Ti ar Vro Gwengamp qui fédère les associations culturelles et linguistiques bretonnes du pays de Guingamp invite ses adhérents à se rendre à Kemper/Quimper pour soutenir les associations de filières d’enseignements en langue bretonne qui mobilisent le samedi 13 mars. Ce rendez-vous vise à mobiliser pour une signature de la « convention Etat/région Bretagne portant sur la transmission langues de Bretagne et leurs usages dans la vie publique » à la hauteur des enjeux pour une normalisation la plus ample possible de la langue bretonne dans l’enseignement de la maternelle à l’université, les loisirs, les médias et la vie institutionnelle.

Pour permettre à tous ceux et celles qui ne pourraient se rendre à Kemper/Quimper de prendre part à cette journée de mobilisation que nous souhaitons massive, nous fixons un premier rendez-vous à 10h samedi 13 mars devant la sous-préfecture de Gwengamp/Guingamp. 34 rue du Maréchal Joffre.

Un second rendez-vous pour un départ collectif en co-voiturage aura lieu à 11h place Saint-Sauveur devant l’école Diwan pour aller à Kemper/Quimper où la manifestation débutera à 13h13.

