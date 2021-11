Rassemblement pour la fermeture des quartiers disciplinaires Place Bellecour, 30 mai 2021, Lyon.

Place Bellecour, le dimanche 30 mai à 14:00

Toutes celles et ceux qui sont indigné-es par les violences pénitentiaires sont invité-es à nous rejoindre le 30 mai 2021 dans le cadre de la mobilisation nationale pour la dignité et le respect des détenue.s, contre les violences pénitentiaires, les crimes maquillés en suicides, et l’injustice carcérale. Pour l’abolition des mitards et la justice pour toutes et tous ! Des mobilisations s’organisent à Nantes, à Saint-Etienne, à Perpignan, à Béziers… Pour que le 30 mai deviennent une journée annuelle pour porter la voix des prisonnier-ères !

Pour la dignité et le respect des détenue.s, contre les violences pénitentiaires, les crimes maquillés en suicides, et l’injustice carcérale. Pour l’abolition des mitards et la justice pour tous ! !

