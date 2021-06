Ivry-sur-Seine Parvis de l'hôtel de ville d'Ivry sur Seine Ivry-sur-Seine, Val-de-Marne Rassemblement populaire et revendicatif « Pour le climat, on agit ! » à Ivry sur Seine (94) Parvis de l’hôtel de ville d’Ivry sur Seine Ivry-sur-Seine Catégories d’évènement: Ivry-sur-Seine

“Pour le climat, on agit ! » Rendez-vous mercredi 9 juin à 19h sur le parvis de l’hôtel de ville d’Ivry sur Seine pour le lancement de l’assemblée citoyenne. Au programme : présentation de la démarche participative, prises de parole des acteurs locaux engagés pour le climat. Avec la participation en musique de HK « Petite Terre » ! **A partir de 19h sur le parvis de l’hôtel de ville d’Ivry sur Seine.**

Accès libre et gratuit

Avec la participation en musique d’HK « Petite Terre » Parvis de l’hôtel de ville d’Ivry sur Seine Esplanade Georges Marrane 94205 Ivry-sur-Seine Cedex Ivry-sur-Seine Centre-ville Val-de-Marne

2021-06-09T19:00:00 2021-06-09T21:00:00

