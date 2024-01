Rassemblement paix & soutien paysan Statue Dignité Sarrebourg, mardi 30 janvier 2024.

Rassemblement paix & soutien paysan Statue Dignité Sarrebourg Mardi 30 janvier, 07h00

Les gueux du coin disent non à la guerre ainsi qu’aux externalités négatives nous impactant directement telles que le surcoût carburant et le néolibéralisme qui tuent notre agriculture & mode de vie. Mardi 30 janvier, 07h00 1

Rassemblement paix & soutien paysan.

L’association 3R regroupant des gueux autochtones mécontents de Moselle-sud & nord-Alsace, vous propose de découvrir ses nouveaux livres sous une tonnelle servant de bibliothèque (itinérante) promouvant la paix. Sarrebourg le 30 janvier de 7h30 à 11h30 (à l’intersection en bas de la grande rue et à côté de la statue Dignité) ou en plus de l’expo, nous afficherons nos slogans en faveurs de la paix ainsi qu’en soutien aux paysans.

Amis Paysans, puisque le gazole coûte cher, réclamons la fin de la cobelligérance française en Ukraine qui accroit le coût des hydrocarbures. L’Europe nous impose des gueux et des marchandises d’importations qui nous tuent ; exigeons le RIC pour obtenir le Frexit.

Soutien aux agriculteurs ainsi qu’à ceux qui s’opposent aux choix antinationaux ruineux du gouvernement valet des bellicistes de l’U.E & OTAN ! Le pacte vert européen nous asservit au profit de Bruxelles qui spolient nos droits !

Gazole trop cher ! Normes incohérentes face à la concurrence « libre et non faussée » ! Perte des débouchés économiques vers l’Est ! Faunes et flores invasives nuisibles. Guerre OTAN qui nous ruine ! Le Gauleiter Macron déconstruit la France au profit de Francfort et de Washington !

Ensemble, éjectons Emmanuel qui squatte l’Élysée au détriment des français.

Statue Dignité Sarrebourg Hoff Sarrebourg 57400 Moselle