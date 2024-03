Rassemblement paix refus cobelligérance expédition troupe Française en Ukraine. strasbourg Strasbourg, samedi 9 mars 2024.

Rassemblement paix refus cobelligérance expédition troupe Française en Ukraine. strasbourg Strasbourg Samedi 9 mars, 13h00

Début : 2024-03-09 13:00

Fin : 2024-03-09 17:30

Agir pour ne pas mourir… sous uniforme OTAN en Ukraine ! Samedi 9 mars, 13h00 1

Rassemblement paix refus cobelligérance expédition troupe Française en Ukraine.

Date/Lieu/horaire : Le 9 mars 2024, Strasbourg, Place Kléber, de 13h à 17h30.

Déclarant : 3R, Association des gueux mécontents de Moselle-sud & nord-Alsace. https://www.sarrebourg.fr/associations/3r/ resisterreconquerirregir@gmail.com

Non à la guerre, non à Macron !

Rassemblement contre la guerre que n’exclut pas Macron. Il veut la guerre, qu’il la fasse lui-même. Qu’il parte en Ukraine, cela nous fera la paix. Il nous coûte un pognon de dingue et ridiculise notre pays. Jamais un Président ne déshonora autant la République tout en menaçant nos vies. Montrons notre refus d’obéir au Gauleiter de l’oligarchie. Venez au rassemblement pour la paix qui n’adviendra pas si l’on poursuit et amplifie la cobelligérance Française. Exigeons des députées qu’ils utilisent l’article 35 alinéa 3 afin d’enclencher le processus de cessation (ou non) du soutien militaire à l’Ukraine…qui fut décidé sans notre accord ! Soutenons la démarche du sénateur Houpert et du député Dupont-Aignan, initiateurs d’un référé au Conseil d’État pour un débat et un vote à l’assemblée sur l’accord (gravissime) de coopération défense Macron-Zelinski. Refusons que Macron brade la dissuasion nucléaire pour la mettre au service de l’U.E qui à terme sera étendue à l’Ukraine. Refusons de devenir des cibles dans un conflit qu’initièrent les U.S.A & l’U.E ! Zelenski sacrifiera les slaves aussi longtemps qu’il recevra des armes. Négociation avec la Russie pour qu’elle ne dévore davantage l’Ukraine qui hors OTAN et U.E sera une garantie de paix. Ne croyez pas les médias, l’ourse Russe n’enverra pas son armée à Paris, il a trop peur que ses soldats (découvrant la « »modernité » » de l’ouest) deviennent wokes ! Agir pour la paix, c’est maintenant, sinon demain l’on engraissera les actionnaires (de l’armement) en pourrissant dans le Tchernoziom ! Opposition à toutes les guerres initiées par les mondialistes en Ukraine et à Gaza ! Citoyens patriotes, harcelez (légalement) votre député, tout en venant à Strasbourg déplaire aux bellicistes européistes, puis lorsque nous serons plus nombreux conscients du péril, allons à Paris pour (enfin) faire fuir la punaise de lit trônant à l’Élysée. Soyons solidaires des paysans, pas de l’OTAN ! Déclaration évènement en préfecture, accès libre. Nous serons sous une tonnelle (expo livres) à côté de la statue Kléber.

strasbourg place kléber Centre Strasbourg Bas-Rhin