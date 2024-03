Rassemblement paix pour un cessez-le-feu France-Russie. strasbourg Strasbourg, samedi 23 mars 2024.

Rassemblement paix pour un cessez-le-feu France-Russie. strasbourg Strasbourg Samedi 23 mars, 13h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-03-23 13:00

Fin : 2024-03-23 17:30

Agir pour ne pas périr, voila la salutaire action que l’on vous propose si vous en avez le courage face aux bellicistes qui eux n’iront pas au front, contre la Russie en Ukraine, si Macron persiste ! Samedi 23 mars, 13h00 1

Rassemblement paix pour un cessez-le-feu, France-Russie.

De 13h à 17h30 à côté de la statue sur la place Kléber à Strasbourg, l’association 3R (regroupant des gueux mécontents de Moselle-sud & nord-Alsace) vous invite à dire non à la guerre en exigeant un cessez-le-feu avant que Macron ne consume le pays !

La cobelligérance Française en Ukraine nous met de facto en guerre contre la Russie, pays qui pourtant ne nous agressa pas ! Macron ment comme il respire, mais cela ne suffit plus à masquer l’effondrement économique que nous inflige Bruno Le Maire. Le gouvernement cherche à dévier la colère du peuple (ployant sous l’inflation & l’insécurité) en accusant à tort la Russie. Les européennes approchent et l’Élysée par calcul électoral accroit la peur du pseudo-péril russe, ceci au mépris de nos vies. Les médias relayent les bobards de l’Élysée. L’instauration d’un climat de panique tout en fournissant des armes (pour le bonheur des marchands !) au brasier Ukrainien ne fera qu’accélérer la déchéance de l’occident. Il ne nous reste que 2 moyens légaux pour stopper la chute. Soit être nombreux sous les fenêtres de l’Élysée ou/et en même temps harceler (légalement via RDV & courrier/mail) les députés qui s’ils constatent une forte demande de la population alors agiront en conséquence. Les députés auront 2 options soit l’article 68 pour destituer (difficilement) Macron ou plus aisément l’article 35 alinéa 3 pour stopper (ou non) les OPEX en « périphéries » d’Ukraine. Stopper la cobelligérance peut s’obtenir par un vote contraignant (contrairement à celui du 12 mars au sujet de l’accord inique de coopération militaire et économique France-Ukraine) le gouvernement à obéir au Parlement grâce à l’article 35 alinéa 3 ou un seul député suffit à enclencher le processus ensuite l’hémicycle décidera de notre sort …. D’où l’intérêt de montrer aux députés que nous souhaitons la fin du règne du malade de l’Élysée ou à minima qu’il cesse de menacer nos soldats d’un voyage (sous uniforme aux couleurs de l’agresseur) sans retour en Ukraine ! Durant le rassemblement, nous exposerons (sous tonnelle recouverte d’arguments & expo livres paix) les causes réelles du conflit et à qui profite cette boucherie qui n’enrichie pas que les marchands d’armes et d’hydrocarbures de schiste. Guerre à Gaza ou en Ukraine, les peuples sont toujours victimes des impérialismes (EU & UE & Israélien) auxquels collaborent les médias mondialistes. Venez découvrir nos arguments, vous disposerez de quoi enrayer les rhétoriques bellicistes. Bonus ludique : nous décernerons le prix du « cerveau malade » au politicien belliciste le plus menteur & couard (qui souhaite notre mort au nom des « valeurs » des prétendus « biens pensants ») qui sévit chez les propagandistes polluants notre pays. Indice, non, il ne s’agit pas de Macron étant hors concours puisque maitre étalon de la discipline. Dites-nous à qui vous pensez, au premier qui trouvera, nous offrirons un livre (pro paix). Derniers indices : il s’agit d’un député européen ayant pour initiale R G aussi malade (pro guerre) intellectuellement que son défunt père. Agissons pour la paix en nommant les ennemis de la paix. Déclaration, évènement, faite en Préfecture.

strasbourg place kléber Centre Strasbourg Bas-Rhin