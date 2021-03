Casteljaloux Casteljaloux Casteljaloux, Lot-et-Garonne Rassemblement #ouvrezlescinémas Casteljaloux Catégories d’évènement: Casteljaloux

Lot-et-Garonne

Rassemblement #ouvrezlescinémas, 13 mars 2021-13 mars 2021, Casteljaloux. Rassemblement #ouvrezlescinémas 2021-03-13 16:30:00 – 2021-03-13 17:30:00 Place José Bès Cinéma l’Odyssée

Casteljaloux Lot-et-Garonne Casteljaloux Au programme :

16h30 : introduction par la présidente de Ciné 2000.

16h45 : paroles aux élus.

17h : lecture par une adhérente.

17h10 : animations. Plusieurs lots à gagner dans une ambiance musicale.

N’hésitez à vous y rendre pour passer un moment convivial !

En coordination avec Ecrans 47, groupement des cinémas associatifs du Lot-et-Garonne. Au programme :

