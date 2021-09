Rassemblement Oct’Aube Rose 2021 Macey, 10 octobre 2021, Macey.

Rassemblement Oct’Aube Rose 2021 2021-10-10 – 2021-10-10

Macey Aube Macey

Pour participer, vous devrez, le jour de l’événement, présenter un pass sanitaire.

Pour rappel, ce pass consiste à présenter un QR code via l’application tousanticovid ou sur papier, d’une preuve sanitaire parmi les 3 suivantes : Vaccination totale ou Test négatif de moins de 72h ou Un rétablissement du covid de plus de 11 jours et moins de 6 mois.

oct.aube.rose@gmail.com +33 6 88 20 55 52

