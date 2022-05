Rassemblement national de Dragon Ladies au Lac de Génos-Loudenvielle Génos Génos Catégories d’évènement: Génos

Rassemblement national de Dragon Ladies au Lac de Génos-Loudenvielle Génos, 14 mai 2022, Génos. Rassemblement national de Dragon Ladies au Lac de Génos-Loudenvielle GENOS AU BORD DU LAC DE GENOS LOUDENVIELLE Génos

2022-05-14 – 2022-05-15 GENOS AU BORD DU LAC DE GENOS LOUDENVIELLE

Génos Hautes-Pyrénées Génos Samedi 14 mai 2022

Démonstrations Sport Santé : 9h00 – 12h30 / 13h30 – 16h30

Stands information et prévention Cancer du sein avec la participation d’autres clubs d’activités Sport Santé (escrime, marche nordique et rugby adaptés, tir laser, …) et d’associations de prévention (Ligue Cancer, Octobre Rose, EOS, Office Départemental du Sport, Riposte, …)

Dimanche 15 mai 2022

Démonstration Dragon Boat : 9h45 – 13h00

Initiation du public au Dragon Boat : 10h00 – 13h00 inscription 1€ (pour l’assurance) +33 5 62 99 95 35 GENOS AU BORD DU LAC DE GENOS LOUDENVIELLE Génos

