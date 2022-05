Rassemblement Motos “La Virée des Anges” Gien Gien Catégories d’évènement: Gien

Loiret

Rassemblement Motos “La Virée des Anges” Gien, 26 juin 2022, Gien. Rassemblement Motos “La Virée des Anges” Gien

2022-06-26 13:00:00 – 2022-06-26 23:00:00

Gien Loiret 22 EUR Dimanche 26 juin, L’ANGELUS organise son 3ème Rassemblement Motos “La Virée des Anges”. Rassemblement ouvert à toutes les motos sauf les 125. Au programme : Balade jusqu’à Druyes-les-belles-fontaines (89) pour visiter le Château-fort, puis retour sur Gien où un barbecue et un concert sont prévus sur la Place de la Victoire. Infos & Réservations sur le site : https://my.weezevent.com/la-viree-des-anges. L’Angélus organise son 3ème Rassemblement Motos intitulé “La Virée des Anges” le Dimanche 26 Juin 2022 de 13h à 23h dans 46 place de la Victoire à Gien. (Toutes Motos sauf les 125). https://my.weezevent.com/la-viree-des-anges?fbclid=IwAR0_3tZHTpcfAx9905lM4uIIq2X3kWHY8FJAXTe7Q_3esnr8ElFToMvDzC8 Dimanche 26 juin, L’ANGELUS organise son 3ème Rassemblement Motos “La Virée des Anges”. Rassemblement ouvert à toutes les motos sauf les 125. Au programme : Balade jusqu’à Druyes-les-belles-fontaines (89) pour visiter le Château-fort, puis retour sur Gien où un barbecue et un concert sont prévus sur la Place de la Victoire. Infos & Réservations sur le site : https://my.weezevent.com/la-viree-des-anges. L’Angélus

Gien

dernière mise à jour : 2022-05-18 par

Détails Catégories d’évènement: Gien, Loiret Autres Lieu Gien Adresse Ville Gien lieuville Gien Departement Loiret

Gien Gien Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gien/

Rassemblement Motos “La Virée des Anges” Gien 2022-06-26 was last modified: by Rassemblement Motos “La Virée des Anges” Gien Gien 26 juin 2022 Gien Loiret

Gien Loiret