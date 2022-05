Rassemblement motos « ancêtres » Le Bas Ségala Le Bas Ségala Catégorie d’évènement: Le Bas Ségala

Rassemblement motos « ancêtres » Le Bas Ségala, 1 octobre 2022, Le Bas Ségala.

2022-10-01 – 2022-10-02

Le Bas Ségala 12200 Le Bas Ségala Le club de La Rétrocyclette, visant à promouvoir le patrimoine motocyclettiste, s'intéresse aux motos dites Ancêtres et Entre-tubes : les motos produites avant 1925 Rassemblement de motos « ancêtres » à St Salvadou, proposée par la Rétrocylette claude.souyri@orange.fr +33 6 79 93 25 28 http://www.laretrocyclette.com/

