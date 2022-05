Rassemblement moto-auto solidaire

Rassemblement moto-auto solidaire, 18 septembre 2022, . Rassemblement moto-auto solidaire

2022-09-18 10:00:00 – 2022-09-18 16:00:00 Balade moto-auto et animations tout public en soutien aux « Rêves de clown» (clowns à l’hôpital). Balade moto-auto à la découverte du Cap-Sizun (départs libres de 10 h à 11 h 30). Animations ouvertes à tous à la base de loisirs: prestation de Passion pin-up 29, démonstration artisans d’art, jeux bretons, restauration (food-truck, crêpes), produits du terroir, buvette, tombola. asso.coeurdebreizh29@orange.fr +33 6 60 71 15 40 Balade moto-auto et animations tout public en soutien aux « Rêves de clown» (clowns à l’hôpital). Balade moto-auto à la découverte du Cap-Sizun (départs libres de 10 h à 11 h 30). Animations ouvertes à tous à la base de loisirs: prestation de Passion pin-up 29, démonstration artisans d’art, jeux bretons, restauration (food-truck, crêpes), produits du terroir, buvette, tombola. dernière mise à jour : 2022-05-23 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville