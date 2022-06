Rassemblement moto, 2 juillet 2022, .

Rassemblement moto

2022-07-02 – 2022-07-03

30 70 EUR Le Comité des fêtes vous convie à son rassemblement moto. Au programme :

Samedi :

à partir de 9h, accueil, petit déjeuner et départ balade

13h repas à la guinguette

15h départ balade

20h repas et soirée dansante

Dimanche :

à partir de 9h, accueil et départ balade

13h barbecue au carrelet de Didier.

Sur réservation jusqu’au 10 juin. Le règlement sera à faire au moment de la réservation.

Comité des fêtes St Seurin de Cadourne

dernière mise à jour : 2022-06-07 par