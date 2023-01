Rassemblement Mini Austin Compiègne, 3 juin 2023, Compiègne .

Rassemblement Mini Austin

Rue de la Procession Compiègne Oise

2023-06-03 10:00:00 – 2023-06-03 18:00:00

Compiègne

Oise

Pour cette 4 ème édition du rassemblement d’Austin Mini, nous vous donnons rendez-vous le 3 juin 2023 au Haras de Compiègne.

Les écuries du roi, cadre verdoyant non loin du centre-ville.

entrée gratuite

tombola 1€ le ticket de nombreux lots à gagner

14h30.17h30 promenade en Henson

Tour en calèche gratuit

Aller retour haras/ centre-ville : centre- ville / haras

Animations avec Philippe

Animations avec dsp60 et Glastint

Stands autours de la voiture

Stand de l’association, vente de tee-shirt et objets autour de la mini

restauration sur place

Et de nouvelles surprises vous attendent

+33 6 81 53 50 59

Compiègne

dernière mise à jour : 2023-01-25 par