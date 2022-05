RASSEMBLEMENT MILITAIRE Corcieux Corcieux Catégories d’évènement: 88430

Corcieux

RASSEMBLEMENT MILITAIRE Corcieux, 4 juin 2022, Corcieux. RASSEMBLEMENT MILITAIRE Mairie 1 place du Général de Gaulle Corcieux

2022-06-04 10:00:00 – 2022-06-04 Mairie 1 place du Général de Gaulle

Corcieux 88430 Corcieux La Mairie, l’association du Souvenir des Evènements du Maquis de Corcieux et l’association Militaria de Vincety s’associent pour commémorer les évènements qui se sont déroulés le 6 juin 1944 à l’occasion du soulèvement du maquis de Corcieux.

Animations, défilé, cérémonie, concert, cinéma plein air. +33 3 29 50 67 21 Mairie 1 place du Général de Gaulle Corcieux

dernière mise à jour : 2022-05-25 par

Détails Catégories d’évènement: 88430, Corcieux Autres Lieu Corcieux Adresse Mairie 1 place du Général de Gaulle Ville Corcieux lieuville Mairie 1 place du Général de Gaulle Corcieux Departement 88430

Corcieux Corcieux 88430 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/corcieux/

RASSEMBLEMENT MILITAIRE Corcieux 2022-06-04 was last modified: by RASSEMBLEMENT MILITAIRE Corcieux Corcieux 4 juin 2022 88430 Corcieux

Corcieux 88430