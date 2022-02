Rassemblement Mensuel Gien Classic et Prestige Place Jean Jaurès Gien Catégorie d’évènement: Gien

du dimanche 3 avril au dimanche 30 octobre à Place Jean Jaurès

Rassemblement mensuel du Club qui regroupe les véhicules d’époque, d’exception et de prestige. Le premier dimanche de chaque mois, de 9h30 à 12h30, accès libre.

Voir http://gienclassicprestige.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-03T09:30:00 2022-04-03T12:30:00;2022-05-01T09:30:00 2022-05-01T12:30:00;2022-06-05T09:30:00 2022-06-05T12:30:00;2022-07-03T09:30:00 2022-07-03T12:30:00;2022-08-07T09:30:00 2022-08-07T12:30:00;2022-09-04T09:30:00 2022-09-04T12:30:00;2022-10-02T09:30:00 2022-10-02T12:30:00;2022-10-30T08:30:00 2022-10-30T11:30:00

