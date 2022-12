Rassemblement mensuel Auto Passion 71 Saint-Albain Saint-Albain Saint-Albain Catégories d’évènement: Saint-Albain

Saône-et-Loire Saint-Albain EUR Rassemblement tous les deuxièmes dimanche du mois de Véhicules (Auto, Moto et autres) sportifs anciens ou d’exceptions. Ouvert à tous

Entrée gratuite exposants et visiteurs, buvette et petite restauration sur place.

Comportement adapté sur le rassemblement souhaité.

Mots clés : Anciennes, Collections, Vintage, youngtimer, sportives, exceptions, patrimoine automobile benmax_3@hotmail.fr place de la mairie Place de la mairie Saint-Albain

