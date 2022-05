Rassemblement “Land Rover” Saint-Jean-du-Bruel, 27 mai 2022, Saint-Jean-du-Bruel.

Rassemblement “Land Rover” Saint-Jean-du-Bruel

2022-05-27 – 2022-05-29

Saint-Jean-du-Bruel Aveyron

EUR Saint-Jean-du-Bruel Exposition de véhicules, accessoiristes, préparateurs…

Brocante 4×4 pour les particuliers : exposez vos pièces et accessoires gratuitement

Animations enfants

Salon multi marques

Marché paysan: nombreux produits locaux et artisanaux

Randonnée 4×4 samedi et dimanche

Restauration sur place

Samedi soir: repas animé “Miladiou” 100% Aveyronnais

Exposition de véhicules et animations diverses

+33 6 24 34 65 11

Saint-Jean-du-Bruel

