Rassemblement / La Débordante Cie – Festival Les Annulés Quartier Tillay, 9 octobre 2021, Saint-Herblain.

2021-10-09 Déambulations quartier Tillay à St-Herblain les 8 et 9 octobre 2021Départ : place de la Révolution française

Horaire : 19:00 19:45

BILLETTERIES :- www.theatreonyx.fr- à l'accueil à la Harlière, 9 rue de Charente, St-Herblain (derrière la Maison des Arts) – du lundi au vendredi de 12h30 à 18h et 1 heure avant le début des représentations- par téléphone au 02 28 25 25 00

Danse – Spectacle déambulatoire. Ils sont deux, marchent dans la rue, s’appuient l’un contre l’autre, puis disparaissent pour réapparaitre plus loin. Isolés mais ensemble. Ils ont l’air d’avoir tout perdu et de n’avoir rien à trouver, ils n’ont pour eux que l’instant présent, unique et fragile. Ils déroulent un fil ténu qui n’a ni début ni fin. Chacun de leurs gestes raconte un fragment d’histoire…Plus tard, ils seront plus nombreux, rejoints par d’autres comme eux. Ensemble, ils tenteront de reconstruire quelque chose, à l’endroit de leur rencontre…Avec Julie Galopin, Claire Rivera, Perrine Gontié, Remi Leblanc-MessagerDirection artistique : Héloïse Desfarges Durée : 45 min. Public : à partir de 8 ans, tout public Dans le cadre du Festival Les Annulés à St-Herblain

Quartier Tillay adresse1} Saint-Herblain 44800

02 28 25 25 00 https://www.theatreonyx.fr/programme