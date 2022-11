Rassemblement informel de vieilles voitures à Saint-Quentin Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: 02100

02100 Un rassemblement informel de voitures anciennes est organisé par l’association Saint-Quentinoise de la belle automobile (ASQBA) de 10h à 12h place de liberté à Saint-Quentin.

Ouvert à tous, avec voiture, moto ou autre véhicule ancien.

Sans inscription, ni demande d’adhésion.

