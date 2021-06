Canet Canet Canet, Hérault RASSEMBLEMENT HARLEY DAVIDSON Canet Canet Catégories d’évènement: Canet

RASSEMBLEMENT HARLEY DAVIDSON
Canet, 25 juillet 2021

À 12h30, à l'espace St Martin, rassemblement Harley-Davidson. Apéritif, concert et défilé des PIN'UPS. Élection Miss Bikeuse 2021. Petite restauration sur place

+33 4 67 88 91 40

