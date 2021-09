Pouillon Pouillon Landes, Pouillon Rassemblement exposition de voitures anciennes Pouillon Pouillon Catégories d’évènement: Landes

Pouillon

Rassemblement exposition de voitures anciennes Pouillon, 11 septembre 2021, Pouillon. Rassemblement exposition de voitures anciennes 2021-09-11 – 2021-09-12

Pouillon Landes Pouillon Rassemblement exposition de voitures anciennes, youngtimers, rétro camping

Projection vidéo en plein air samedi 11 à 21h30 (prévoir sièges)

Animations et balades

Samedi 11 et dimanche 12 restauration sur place à réserver au : 06.14.48.62.10 (Big Louis)

Entrée libre, port du masque obligatoire

Organisé par : Big Louis restaurant, Club Simca France Aquitaine, Landes Auto Rétro. +33 6 14 48 62 10 Rassemblement exposition de voitures anciennes, youngtimers, rétro camping

Projection vidéo en plein air samedi 11 à 21h30 (prévoir sièges)

Animations et balades

Samedi 11 et dimanche 12 restauration sur place à réserver au : 06.14.48.62.10 (Big Louis)

Entrée libre, port du masque obligatoire

dernière mise à jour : 2021-08-30 par OT Pays d'Orthe et Arrigans

