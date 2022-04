Rassemblement et exposition de voitures et motos anciennes + brocante à Gouy Gouy, 12 juin 2022, Gouy.

Rassemblement et exposition de voitures et motos anciennes + brocante à Gouy Gouy

2022-06-12 – 2022-06-12

Gouy Aisne Gouy

Le club Les Déjantés de Gouy auront le plaisir de vous accueillir le dimanche 12 juin de 10h à 18h à Gouy pour un grand rassemblement de motos et voitures anciennes d’exception et de prestige.

Avec en plus :

– Brocante gratuite de 8h à 18h.

– Bourse de pièces et stand professionnels.

– Jeux de plein air pour les enfants.

– Animation musicale avec le groupe “Flying in the lounge”.

– Buvette et petite restauration.

Renseignements 0664985284

+33 6 64 98 52 84

Les déjantés de Gouy

Gouy

dernière mise à jour : 2022-03-29 par