Rassemblement et concours d'élégance du Centenaire Fort-Mahon-Plage, 10 juin 2023

2023-06-10 08:00:00 – 2023-06-10 18:30:00

Somme Fort-Mahon-Plage A l’occasion du Centenaire de la Ville, un Rassemblement unique de Véhicules de Collection et Youngtimers d’avant 1950 à l’année 2003, totalement gratuit.

Concours d’Elégance de “6 catégories de véhicules” + “1 Coup de Cœur” soit au moins 19 Gagnants dont 7 GROS LOTS, ainsi que des lots d’encouragements, offerts par la Municipalité et les commerçants de Fort-Mahon-Plage.

8h : Accueil Place de la Mairie (Salle Savary)

10h45 : Défilé Avenue de la plage

11h15 : Parking CASINO le Viking

11h45 : Accueil du Maire, Animations

12h à 14h : Pose repas

14h : Retour et Animations

14h30 : Concours d’Elégance

17h3 0: Remise des Prix

