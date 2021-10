Verrières Bécours 12520 Verrières Aveyron, Verrières Rassemblement Éclé•e•s national à Bécours Bécours 12520 Verrières Verrières Catégories d’évènement: Aveyron

Verrières

Rassemblement Éclé•e•s national à Bécours Bécours 12520 Verrières, 1 novembre 2021, Verrières. Rassemblement Éclé•e•s national à Bécours

du lundi 1 novembre au samedi 6 novembre à Bécours 12520 Verrières

Reprendre contact au niveau national après les confinements pour prendre la mesure du dyna-misme Eclaireur Faire vivre la pédagogie des 11-15 ans (Eclaireuses et Eclaireurs) par la mise en place des équi-pages (petites équipes de vie autonome de 6-8 garçons et filles), la prise de responsabilités dans les équipages, le projet d’ équipage pour les plus avancés. Maîtriser les techniques de camp (constructions, campisme, nœuds, cuisine) Vivre des temps communs (veillées, grands jeux, ateliers)

160 euros

dans le cadre de l’opération “colonies apprenantes” par le Ministère de l’Éducation Nationale. Bécours 12520 Verrières Bécours 12520 Verrières Verrières Aveyron

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-01T11:00:00 2021-11-01T23:59:00;2021-11-02T00:00:00 2021-11-02T23:59:00;2021-11-03T00:00:00 2021-11-03T23:59:00;2021-11-04T00:00:00 2021-11-04T23:59:00;2021-11-05T00:00:00 2021-11-05T23:59:00;2021-11-06T00:00:00 2021-11-06T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aveyron, Verrières Autres Lieu Bécours 12520 Verrières Adresse Bécours 12520 Verrières Ville Verrières lieuville Bécours 12520 Verrières Verrières