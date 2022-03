Rassemblement des vieilles voitures Rue des Tilleuls Adriers Catégories d’évènement: Adriers

Rue des Tilleuls, le vendredi 29 avril à 18:00

Les amoureux de voitures, motos, vélos, camions, solex, mobylettes mais aussi tracteurs, se réunissent pour partager leur passion et discuter avec le public dans un contexte sympatyhique et amical.

Entrée libre

2022-04-29T18:00:00 2022-04-29T20:00:00

