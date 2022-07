Rassemblement des communes de Rochemelon Bessans Bessans Catégories d’évènement: Bessans

2022-07-30 08:30:00 08:30:00 – 2022-07-30 14:30:00 14:30:00

Savoie Bessans EUR 15 Retrouvons-nous au sommet de Rochemelon pour descendre au refuge de Stellina. Pause rafraîchissement avant descente sur Novalesa. Déjeuner au restaurant Dell Alpi. tracq.m@wanadoo.fr +33 4 79 05 95 36 Rochemelon Place de la Mairie Bessans

dernière mise à jour : 2022-07-11 par Haute Maurienne Vanoise Tourisme

