Saint-Herblain

Rassemblement

du vendredi 8 octobre au samedi 9 octobre

du vendredi 8 octobre au samedi 9 octobre à Déambulation Quartier Tillay

Ils sont deux, marchent dans la rue, s’appuient l’un contre l’autre puis disparaissent pour réapparaitre plus loin. Isolés mais ensemble. Ils ont l’air d’avoir tout perdu et de n’avoir rien à trouver, ils n’ont pour eux que l’instant présent, unique et fragile. La Débordante Cie. Festival Les Annulés.

10€ / 5e

Festival Les Annulés / ONYX
Déambulation Quartier Tillay
44800 Saint-Herblain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-08T19:00:00 2021-10-08T20:00:00;2021-10-09T11:00:00 2021-10-09T12:00:00;2021-10-09T17:00:00 2021-10-09T18:00:00

