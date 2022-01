Rassemblement de voitures et motos anciennes Mons Mons MonsMons Catégories d’évènement: Gard

Mons Gard Mons Mons Gard Mons Rassemblement de voitures et motos à Mons au Restaurant Le P’tit Mons place de la Mairie dès 9h30 rassemblement de voitures et motos ensuite balade et visite d’un lieu puis retour sur place pour le repas du midi (RDV mensuels tous les 4èmes dimanches de chaque mois) – Buffet campagnard offert, restauration disponible au sein du restaurant.Réservation pour le repas avant le mercredi précédent l’animation.*Infos pratiques :- Rendez-vous tous les 4èmes dimanches du mois- Où? : Restaurant Le Ptit Mons à Mons- Quand? : Toute la journée de 9h30à 17h00- Tarif : Manifestation gratuite (hors repas)- Réservation du repas à effectuer avant le mercredi précédent chaque animation- Informations complémentaires et réservations par téléphone au 06 43 70 94 93 ou par mail à events30@outlook.fr events30@outlook.fr +33 6 43 70 94 93 Droits libres

