Alès Gard Cave d’Alès Alès Gard Alès Simon de la Cave d’Alès et son associé et Pascal de Lez Anims, vous attendent tous les 3èmes dimanches du mois à la Cave d’Alès, route d’Uzès pour une journée festive dés 09h30 du matin.Le parking sera privatif pour ce dimanche et le chemin privé sera fermé pour mieux vous accueillir sur ce lieu où vous pourrez découvrir la cave et son épicerie.10h : réception des voitures et motos anciennes.10h30 : Buffet campagnard offert aux participants présents, présentation de la cave par Simon et son associé, dégustation de vins dans son estafette Renault,12h30 : restauration sur placePour le repas, la réservation est obligatoire et sera clôturée le mercredi précédent l’animation.*Infos pratiques :- Rendez-vous tous les 3èmes dimanches du mois- Où? : Cave d’Alès, route d’Uzès- Quand? : Dès 09h30- Tarif : Entrée gratuite mais restauration payante- Réservation obligatoire pour la restauration, avant le mercredi précédent l’animation- Informations complémentaires et réservations par téléphone au 06 43 70 94 93 ou par mail à events30@outlook.fr events30@outlook.fr +33 6 43 70 94 93 Droits libres

