Château, labyrinthe et parc, le dimanche 19 septembre à 15:30

Ces voitures anciennes, exposées sur le parvis et les terrasses du château le dimanche 19 septembre à partir de 15h30, ont été conservées et remises en état par les membres de l’association le Cercle T, club amateur toulousain fondé en 1968 par des passionnés. > Animation sans supplément de prix

Tous les visiteurs bénéficieront d’un tarif réduit les 18 et 19 septembre

25 automobiles d’époque se donnent rendez-vous au Château de Merville pour les Journées du patrimoine. Château,labyrinthe et parc 2, place du château, 31330 Merville Merville Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T17:00:00

