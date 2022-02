Rassemblement de voitures anciennes ( SAVA) Millau Millau MillauMillau Catégories d’évènement: Aveyron

Millau Aveyron S.A.V.A. (Sud Aveyron Véhicules Anciens) Aveyron Millau EUR Un rendez-vous à ne pas manquer dans une ambiance conviviale et de passionnés, autour de nombreuses voitures anciennes, toutes en superbe état. Attention, des consignes particulières d’ouverture, liées à l’épidémie de coronavirus, pourront être appliquées en fonction de la situation sanitaire. Le 1er dimanche de chaque mois, d’avril jusqu’ à octobre, les voitures anciennes de S.A.V.A, Sud Aveyron Véhicules Anciens, vous attendent, sur la place Emma Calvé, à Millau de 10h à 12h. Un rendez-vous à ne pas manquer dans une ambiance conviviale et de passionnés, autour de nombreuses voitures anciennes, toutes en superbe état. Attention, des consignes particulières d’ouverture, liées à l’épidémie de coronavirus, pourront être appliquées en fonction de la situation sanitaire. SAVA

