Rassemblement de voitures anciennes Ouistreham Ouistreham Catégories d’évènement: Calvados

Ouistreham

Rassemblement de voitures anciennes Ouistreham, 27 novembre 2022, Ouistreham. Rassemblement de voitures anciennes

Esplanade Alexandre Lofi Ouistreham Calvados

2022-11-27 10:00:00 – 2022-11-27 12:00:00 Ouistreham

Calvados Les rassemblements de voitures anciennes reprennent !

Tous les derniers dimanches de chaque mois, le comité de jumelage avec Angmering vous propose de venir admirer les voitures anciennes, exposées sur l’esplanade Lofi. Les rassemblements de voitures anciennes reprennent !

Tous les derniers dimanches de chaque mois, le comité de jumelage avec Angmering vous propose de venir admirer les voitures anciennes, exposées sur l’esplanade Lofi. Ouistreham

dernière mise à jour : 2022-11-16 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Ouistreham Autres Lieu Ouistreham Adresse Esplanade Alexandre Lofi Ouistreham Calvados Ville Ouistreham lieuville Ouistreham Departement Calvados

Ouistreham Ouistreham Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ouistreham/

Rassemblement de voitures anciennes Ouistreham 2022-11-27 was last modified: by Rassemblement de voitures anciennes Ouistreham Ouistreham 27 novembre 2022 Calvados Esplanade Alexandre Lofi Ouistreham Calvados Ouistreham

Ouistreham Calvados