RASSEMBLEMENT DE VOITURES ANCIENNES MAS DELGI Tourbes, dimanche 12 mai 2024.

RASSEMBLEMENT DE VOITURES ANCIENNES MAS DELGI Tourbes Hérault

Les « anciennes chromées » font halte au Mas Delgi !

Venez découvrir ces merveilles chromées lors d’une exposition au Mas Delgi, de 11h à 16h.

Plus de 40 modèles exposés avec deux associations « les chromes d’avant » et le « classic auto rétro passion »

Restauration sur place et dégustation des cuvées du domaine

Venez nombreux passer une journée conviviale sous le signe du partage et de la découverte ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-12 11:00:00

fin : 2024-05-12 16:00:00

Rue des Flabégues

101 Chemin des Flabègues

Tourbes 34120 Hérault Occitanie gilles.giraud34@orange.fr

