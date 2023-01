Rassemblement de voitures anciennes Léognan Léognan Catégories d’Évènement: Gironde

Gironde Rassemblement de voitures anciennes Place du Marché de Léognan chaque 2ème Dimanche de chaque mois

9h à 13h Rassemblement de voitures anciennes Place du Marché de Léognan chaque 2ème Dimanche de chaque mois

9h à 13h +33 6 29 97 10 07 Association Les Graveleuses libre de droit pexels

