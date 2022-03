RASSEMBLEMENT DE VOITURES ANCIENNES Imling Imling Catégories d’évènement: Imling

Imling Moselle Imling Un événement à ne pas manquer pour les amateurs ! Le Retro 57 Imling organise son 1er rassemblement de véhicules anciens de + de 30 ans, autour des étangs d’Imling, dimanche 15 mai 2022. La manifestation se déroulera de 9h00 à 18h00. Un stand de buvette sera disponible sur place, ainsi que de la restauration. jeanmustang57@gmail.com +33 6 87 14 02 36 Imling

