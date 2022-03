Rassemblement de voitures anciennes Guebwiller Guebwiller Catégories d’évènement: Guebwiller

Haut-Rhin

Rassemblement de voitures anciennes Guebwiller, 27 mars 2022, Guebwiller.

2022-03-27 – 2022-03-27

Guebwiller Haut-Rhin Guebwiller Grand rassemblement mensuel de voitures, camions et motos. Ancien, sport ou prestige.

Le 4ème dimanche du mois de mars à octobre. Rencontre d’amateurs de voitures anciennes: de sports ou de prestige, autos, camions, motos ou vélos. Un croissant ou un bretzel offert pour toute consommation aux exposants. Petit restauration sur place. +33 3 89 74 13 25 Grand rassemblement mensuel de voitures, camions et motos. Ancien, sport ou prestige.

dernière mise à jour : 2022-03-08

