Loiret Tous les premiers dimanches du mois, le rendez-vous incontournable de tous les amoureux de voitures anciennes et sportives dans le magnifique cadre de la cour du château (AMR45). Rassemblement mensuel de voitures anciennes & sportives claude.jammet@wanadoo.fr +33 6 07 44 56 97 http://automotoretro45.fr/?fbclid=IwAR2rbzd0QksbZsOiPjha7K9rKlwZ8PC_zFO8oGq0_xG0yhk9DFeWHqSbrNM Pixabay

