Rassemblement de voitures anciennes – Club Rétro-Motion de Nevoy Loisirs Gien Gien Catégorie d’évènement: Gien

Rassemblement de voitures anciennes – Club Rétro-Motion de Nevoy Loisirs Gien, 13 mars 2022, Gien. Rassemblement de voitures anciennes – Club Rétro-Motion de Nevoy Loisirs

du dimanche 13 mars au dimanche 9 octobre à Gien

Le club organise à Gien, gratuitement et sans inscription préalable, un rassemblement de voitures anciennes tous les deuxièmes dimanche du mois (devant la faïencerie). Rassemblement de voitures anciennes – Club Rétro-Motion de Nevoy Loisirs Gien Place Leclerc, Gien Gien

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-13T08:30:00 2022-03-13T11:30:00;2022-04-10T09:30:00 2022-04-10T12:30:00;2022-05-08T09:30:00 2022-05-08T12:30:00;2022-06-12T09:30:00 2022-06-12T12:30:00;2022-07-10T09:30:00 2022-07-10T12:30:00;2022-08-14T09:30:00 2022-08-14T12:30:00;2022-09-11T09:30:00 2022-09-11T12:30:00;2022-10-09T09:30:00 2022-10-09T12:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Gien Autres Lieu Gien Adresse Place Leclerc, Gien Ville Gien lieuville Gien Gien

Gien Gien https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gien/

Rassemblement de voitures anciennes – Club Rétro-Motion de Nevoy Loisirs Gien 2022-03-13 was last modified: by Rassemblement de voitures anciennes – Club Rétro-Motion de Nevoy Loisirs Gien Gien 13 mars 2022 Gien GIEN Gien

Gien