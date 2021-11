Saint-Quentin Saint-Quentin Aisne, Saint-Quentin Rassemblement de vieilles voitures à Saint-Quentin Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

2021-12-19 10:00:00 – 2021-12-19 12:00:00

Organisé par l'association Saint-Quentinoise de la belle automobile (ASQBA). Ouvert à tous, avec voiture, moto ou autre véhicule ancien. Aucune contrainte d'inscription. Place de la liberté (parking du cinéma).

