Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône L’association « Les vieilles mécaniques des Alpilles » organisent à nouveau un rassemblement de véhicules vintage. Un concert des Rusty Bonz animera cette journée. Food truck et café de bienvenue. Tout ce qui a plus de 25 ans fait partie du Vintage! +33 4 90 47 98 40 L’association « Les vieilles mécaniques des Alpilles » organisent à nouveau un rassemblement de véhicules vintage. Un concert des Rusty Bonz animera cette journée. Food truck et café de bienvenue. Foirail 1 rue du mérinos Saint-Martin-de-Crau

