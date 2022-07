RASSEMBLEMENT DE VÉHICULES D’EXCEPTION Grindorff-Bizing Grindorff-Bizing Catégories d’évènement: Grindorff-Bizing

Moselle Grindorff-Bizing Rassemblement de véhicules d’exception : engins agricoles, militaires, 4×4 et de collection, auto, moto,vélo…). Possibilité de se restaurer sur place. +33 6 80 68 79 98 Grindorff-Bizing

