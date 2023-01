Rassemblement de véhicules de collection Valençay Valençay ValençayValençay Catégories d’Évènement: Indre

Rassemblement de véhicules de collection Musée de l'automobile Valençay 12 avenue de la résistance Valençay

2023-04-01 10:00:00 – 2023-11-01 12:30:00

Rassemblement de véhicules de collection anciens, sportifs, youngtimers, véhicules anciens, sportifs, de prestige sur le parking du musée de l'automobile de Valençay. Chaque premier dimanche d'avril à novembre : rassemblement de véhicules de collection. musee.automobile.de.valencay@wanadoo.fr +33 2 54 00 07 74 http://www.musee-auto-valencay.fr/

12 avenue de la résistance Valençay

