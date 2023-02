Rassemblement de véhicules de collection et d’exception Sporting-Casino Soorts-Hossegor Catégories d’Évènement: Landes

Soorts-Hossegor

Rassemblement de véhicules de collection et d’exception Sporting-Casino, 19 mars 2023, Soorts-Hossegor . Rassemblement de véhicules de collection et d’exception 119 av. Maurice Martin Sporting-Casino Soorts-Hossegor Landes Sporting-Casino 119 av. Maurice Martin

2023-03-19 – 2023-03-19

Sporting-Casino 119 av. Maurice Martin

Soorts-Hossegor

Landes De février à novembre, de 9h30 à 12h30.

Ouvert aux véhicules de collection et sportifs (motos anciennes et youngtimers bienvenus).

Venez partager un moment de convivialité.

Entrée libre. Evénement spécial les 10 et 11 juin, informations à venir ! Véhicules de collection et d’exception +33 6 09 91 17 70 Association NICKEL-CHROMES Nickel Chrome

Sporting-Casino 119 av. Maurice Martin Soorts-Hossegor

dernière mise à jour : 2023-02-21 par

Détails Catégories d’Évènement: Landes, Soorts-Hossegor Autres Lieu Soorts-Hossegor Adresse Soorts-Hossegor Landes Sporting-Casino 119 av. Maurice Martin Ville Soorts-Hossegor lieuville Sporting-Casino 119 av. Maurice Martin Soorts-Hossegor Departement Landes

Soorts-Hossegor Soorts-Hossegor Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/soorts-hossegor /

Rassemblement de véhicules de collection et d’exception Sporting-Casino 2023-03-19 was last modified: by Rassemblement de véhicules de collection et d’exception Sporting-Casino Soorts-Hossegor 19 mars 2023 119 av. Maurice Martin Sporting-Casino Soorts-Hossegor Landes Landes Sporting Casino Soorts-Hossegor

Soorts-Hossegor Landes