RASSEMBLEMENT DE VEHICULES DE COLLECTION Contrexéville Contrexéville Catégories d’évènement: Contrexéville

Vosges

RASSEMBLEMENT DE VEHICULES DE COLLECTION Contrexéville, 6 août 2022, Contrexéville. RASSEMBLEMENT DE VEHICULES DE COLLECTION Contrexéville

2022-08-06 17:00:00 – 2022-08-06

Contrexéville Vosges Contrexéville 2 jours pour un week-end exceptionnel placé sous le thème des années 60 !! Samedi : exposition de véhicules et mobylettes. Concert du groupe VINTAGE à 20h30 et clôture de soirée avec le DJ Chewba Jacq.

Dimanche : dès 9h, concentration de Mustang et spectacle sur les années 60 avec “Souvenirs 60’s”. Possibilité d’hébergement avec parking privé et parenthèse bien-être aux Thermes.

Restauration sur place. frederique.perru@contrexeville.fr +33 3 29 08 81 91 http://www.ville-contrexeville.fr/ Ville de Contrexéville

Contrexéville

dernière mise à jour : 2022-02-24 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE

Détails Catégories d’évènement: Contrexéville, Vosges Autres Lieu Contrexéville Adresse Ville Contrexéville lieuville Contrexéville Departement Vosges

Contrexéville Contrexéville Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/contrexeville/

RASSEMBLEMENT DE VEHICULES DE COLLECTION Contrexéville 2022-08-06 was last modified: by RASSEMBLEMENT DE VEHICULES DE COLLECTION Contrexéville Contrexéville 6 août 2022 Contrexéville Vosges

Contrexéville Vosges